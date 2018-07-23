В Кирове бывшую сотрудницу УФССП приговорили к 2 годам принудительных работ.

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Женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В октябре 2017 года обвиняемая возглавляла одно из подразделений УФССП России по Кировской области. По просьбе своей знакомой она распорядилась снять арест с имущества должников, после чего передала подруге все необходимые документы.

Право собственности на указанное имущество было зарегистрировано на третьих лиц.

Злоупотребление служебными полномочиями и совершение служебного подлога повлекло существенное нарушение прав и законных интересов одного из банков, выразившееся в лишении возможности в установленном законом порядке взыскать задолженность по кредитному договору в размере более 40 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ и УФССП России по Кировской области. В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая признала.

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области были допрошены обвиняемая, свидетели, сотрудники службы судебных приставов, должники, произведены обыски в жилище и по месту работы обвиняемой. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, ориентирующую суд на вынесение приговора.

Суд назначил окончательное наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области