Кировчанка лишилась 10 тысяч рублей, покупая доску для серфинга.
42-летняя кировчанка нашла на популярном сайте объявлений сообщение о продаже доски для серфинга.
Женщина связалась с продавцом и договорилась о сделке. После она перевела незнакомцу более 10 тысяч рублей, но обещанный сёрфборд так и не получила.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности дистанционного мошенника и на возмещение ущерба потерпевшей.
Полиция настоятельно рекомендует кировчанам не переводить свои денежные средства незнакомым продавцам, если вы не можете убедиться в наличии или качестве товара лично.
по информации УМВД по Кировской области
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