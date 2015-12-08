Кировчанка лишилась 10 тысяч рублей, покупая доску для серфинга.

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42-летняя кировчанка нашла на популярном сайте объявлений сообщение о продаже доски для серфинга.

Женщина связалась с продавцом и договорилась о сделке. После она перевела незнакомцу более 10 тысяч рублей, но обещанный сёрфборд так и не получила.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности дистанционного мошенника и на возмещение ущерба потерпевшей.

Полиция настоятельно рекомендует кировчанам не переводить свои денежные средства незнакомым продавцам, если вы не можете убедиться в наличии или качестве товара лично.

по информации УМВД по Кировской области