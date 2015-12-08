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Новости / Происшествия

Кировчанка лишилась 10 тысяч рублей, покупая доску для серфинга.

Вчера, 12:55 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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42-летняя кировчанка нашла на популярном сайте объявлений сообщение о продаже доски для серфинга.
 
Женщина связалась с продавцом и договорилась о сделке. После она перевела незнакомцу более 10 тысяч рублей, но обещанный сёрфборд так и не получила.
 
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности дистанционного мошенника и на возмещение ущерба потерпевшей.
 
Полиция настоятельно рекомендует кировчанам не переводить свои денежные средства незнакомым продавцам, если вы не можете убедиться в наличии или качестве товара лично.
 
по информации УМВД по Кировской области


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