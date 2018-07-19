В Кирове ищут мужчину, обкидавшего камнями автомобиль.

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Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову разыскивают подозреваемого в повреждении автомобиля.

Мужчина обкидал камнями автомашину. Инцидент произошел в Больничном переулке.

Владельцу автомобиля был причинен ущерб в размере 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Его приметы: на вид 35-40 лет, рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет: в светлую футболку с надписью на груди, фиолетовые шорты с вертикальными полосами, черные ботинки.

Информацию о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи просят сообщить по телефонам 674-321, 8-999-361-88-07 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области