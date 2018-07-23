В Кировской области за сутки утонули двое детей.

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Сотрудники СУ СКР по Кировской области выясняют обстоятельства гибели двух мальчиков в водоемах.

Одно из ЧП произошло 1 августа в поселке Лесотехникум Советского района. В реке Вятка при купании утонул 9-летний мальчик.

Мама ребенка узнала о происшествии от друзей сына, с которыми он отдыхал. Выяснилось, что мальчик не умел плавать. Также место, где отдыхали дети, не было предназначено для купания.

Во время купания течение отнесло ребенка на глубину, и выплыть к берегу мальчик не смог.

Сразу же организованные поисковые мероприятия не принесли успеха. Поиски тела продолжаются.

Другое ЧП произошло около 18 часов у села Юрьево Котельничского района. В реке Маломе утонул 7-летний мальчик.

В этом случае ребенок отдыхал вместе с мамой. Женщина бросилась спасать сына, но начала тонуть сама, ее вытащил прохожий.

Тело мальчика также до сих пор не обнаружено.

На места происшествий выезжали сотрудники Следственного комитета. По данным трагическим фактам следственными органами проводятся проверки, выясняются обстоятельства гибели детей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

по информации СУ СКР по Кировской области, УМВД по Кировской области