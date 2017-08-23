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Житель Кирова выращивал в съемной квартире коноплю и галюциногенные грибы.

Вчера, 11:17 | Просмотров: 189 | Версия для печати
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В УМВД России по Кировской области подвели итоги первого этапа операции «Мак».
 
В регионе было выявлено 11 "плантаций"  наркосодержащих растений общей площадью 138 кв.м. Кроме того полицейские обнаружили 305 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 2 тыс. кв.м.
 
В целом было выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из незаконного оборота изъято 860 кустов мака, 38 кустов конопли и 42 гриба с наркотическим средством псилоцин.
 
Последние произрастали в квартире жителя Кирова на улице Солнечной. Мужчина устроил наркоплантацию грибов и конопли на съемной квартире.
 
На неадекватного жильца пожаловалась хозяйка квартиры. Мужчина не пускал ее в дом.
 
В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили растительную массу, которая, как выяснилось, является коноплей, а также 42 плодовых тела грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин.
 
Полицейские установили, что кировчанин, который и ранее был судим за сбыт наркотиков, устроил наркоплантацию в специально обустроенном шкафу. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст.228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств» и ст.231 УК России «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».
 
Ведется следствие.
 
по информации УМВД по Кировской области


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