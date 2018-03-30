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Бывшего главу п. Торфяного за присвоение казенных денег приговорили к условному сроку.

Вчера, 11:30 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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В 2016 году глава Торфяного сельского поселения присвоил денежные средства от продажи лома черных металлов: трех электрических талей разных годов выпуска, паровозного котла, автомобиля ГАЗ-53-02 и фрезерного станка.
 
Чиновник сообщил, что часть лома черных металлов принадлежит  сельскому поселению, а часть ему лично. Представитель компании по скупке металлов оплатил в бюджет сельского поселения деньги в сумме 29 700 рублей.
 
Деньги за лом черных металлов от электрических талей и котла паровозного в количестве 4,3 тонны в сумме 38 700 рублей передал осужденному лично.  Данные денежные средства глава поселения присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению.
 
Данный факт вскрылся в ходе проверки прокуратуры Оричевского района, по материалам которой сотрудниками СУ СКР по Кировской области было возбуждено уголовное дело.
 
Суд признал бывшего главу поселения виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года, а также штраф в размере 8 тысяч рублей.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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