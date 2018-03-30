Бывшего главу п. Торфяного за присвоение казенных денег приговорили к условному сроку.

Поделиться новостью:

В 2016 году глава Торфяного сельского поселения присвоил денежные средства от продажи лома черных металлов: трех электрических талей разных годов выпуска, паровозного котла, автомобиля ГАЗ-53-02 и фрезерного станка.

Чиновник сообщил, что часть лома черных металлов принадлежит сельскому поселению, а часть ему лично. Представитель компании по скупке металлов оплатил в бюджет сельского поселения деньги в сумме 29 700 рублей.

Деньги за лом черных металлов от электрических талей и котла паровозного в количестве 4,3 тонны в сумме 38 700 рублей передал осужденному лично. Данные денежные средства глава поселения присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Данный факт вскрылся в ходе проверки прокуратуры Оричевского района, по материалам которой сотрудниками СУ СКР по Кировской области было возбуждено уголовное дело.

Суд признал бывшего главу поселения виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года, а также штраф в размере 8 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области