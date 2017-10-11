В Нолинске разыскали пропавшую без вести 6-летнюю девочку.

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В дежурную часть отдела полиции г. Нолинска поступило сообщение от взволнованного мужчины.

Местный житель заявил о пропаже своей шестилетней дочери. По его словам, девочка ушла гулять и не вернулась домой в условленное время.

Обеспокоенные родители попытались самостоятельно найти ребенка, но не смогли.

Ориентировка с приметами девочки была передана всем наружным службам города.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Юрий Сунцов и сержант Дмитрий Городилов на улице Карла Маркса обратили внимание на девочку, схожую с приметами пропавшего ребёнка.

В ходе беседы патрульные выяснили, что это и есть разыскиваемая девочка.

Она пояснила, что играла на улице и не заметила, как далеко ушла от своего дома. Девочка была передана родителям.