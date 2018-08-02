Ребенка в пруду у диорамы спас судебный пристав

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Страшное лето. С июля в водоемах области утонули семь детей. Многие купались без родителей. В Кирове подобную трагедию удалось предотвратить. Судебный пристав спас ребенка на пруду у диорамы.





Мальчик достаточно долго находился на самодельном плоту. Ребенок устал и уже не мог сам добраться до берега. Парню повезло. Его вовремя заметили.





АНДРЕЙ ПЛАСТИНИН:

«Он был испуганный. Замерз ребенок, потому что был сырой. Был ветерок. Прохладная погода, не сказал бы, что тепло. У него губы были синие».





Как выяснилось позже, у ребенка было весло. Однако мальчик его выронил. Пробовал грести руками, но толку от этого было мало. Натренированому пловцу понадобилось менее двух минут, чтобы дотолкать самодельный плот до берега. Оказалось, что судебный пристав Андрей Пластинин служил на флоте, и в день ВМФ пришел в парк с друзьями.





- Еще и плавать не умеет!





АНДРЕЙ ПЛАСТИНИН:

«Я его дотолкал. Когда его приняли тут, на берегу, он быстро так... Сказали, иди домой, потому что замерзнешь. Он добежал, я как понял, у него брат был тут еще. Младший, четыре года ему. Он добежал до младшего брата и потом они ушли домой вместе».





Братья в парке находился без родителей. Те и не подозревали, что ребенок полезет в воду. Купание в таких водоемах запрещено. Но этим запретом иногда пренебрегают даже взрослые.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Такие места не просто не предназначены для купания, более того, купаться здесь просто-напросто опасно. Здесь нет специального оборудования, не дежурят спасатели, вода грязная, а дно илистое».





Этим летом в водоемах области утонули семь детей. Последние два случая произошли первого августа в Советском и Котельничском районах. Одному мальчику было девять лет, другому семь.





ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Купаются в тех местах, где купаться нельзя, где ямы, омуты. Я бы рекомендовал, что бы родители на пляж детей приводили. Потому что есть, пусть 18 муниципальных пляжей, пусть не так много, но они есть. Где, по крайней мере, основное условие - это ровное дно».





Дети зачастую плохо рассчитывают свои силы, не имеют достаточного опыта. Ровное дно, присутствие спасателей и родителей помогут избежать трагедий.