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В Кирове будут судить жителя г. Иваново, избившего пенсионера газовым ключом три года назад.

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 97 | Версия для печати
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В Кирове будут судить жителя города Иваново, обвиняемого в покушении на убийство пенсионера.
 
Преступление было совершено осенью 2015 года. Молодой человек под видом человека, проводящего соцопрос, зашел в квартиру к пенсионеру, напал на него, нанес удары газовым ключом и скрылся с места происшествия.
 
Розыск преступника привел полицейских в город Иваново. Подозреваемым оказался житель Ивановской области, 1995 года рождения.
 
По версии следствия, молодой человек нигде не работал и решил добывать деньги на пропитание воровством.
 
В октябре 2015 года он изменил внешность (перекрасил волосы) и вместе со знакомой автостопом приехал в Киров. Здесь в одном из магазинов они распечатали опросные листы, и молодой человек стал ходить по квартирам в поисках легкой добычи.
 
Девушка ждала его либо на улице, либо в подъезде и не догадывалась, что соучастница преступлений.
 
В доме на улице Володарского двери "волонтеру"  открыл 78-летний мужчина. Пенсионер согласилcя поучаствовать в "соцопросе". Когда хозяин квартиры отлучился на кухню, молодой человек подошел к нему и ударил его по голове газовым ключом, отчего потерпевший упал на пол.
 
Обвиняемый нанес многочисленные удары по телу хозяину квартиры. После молодой человек запаниковал, бросил газовый ключ и выбежал из квартиры, ничего не взяв.
 
Потерпевший вызвал полицию и медиков. В тот же день обвиняемый со своей знакомой на попутках уехали обратно в Иваново.
 
В течение трех лет молодой человек думал, что пенсионер умер, но прийти с повинной ему не хватало смелости. В декабре 2017 года подозреваемый был задержан и доставлен в Киров.
 
В ходе допроса молодой человек признался в содеянном, и пояснил, что не хотел применять к людям насилие, хотел пытаться украсть деньги и ценности, отвлекая людей. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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