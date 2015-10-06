В Кирове будут судить жителя г. Иваново, избившего пенсионера газовым ключом три года назад.

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В Кирове будут судить жителя города Иваново, обвиняемого в покушении на убийство пенсионера.

Преступление было совершено осенью 2015 года. Молодой человек под видом человека, проводящего соцопрос, зашел в квартиру к пенсионеру, напал на него, нанес удары газовым ключом и скрылся с места происшествия.

Розыск преступника привел полицейских в город Иваново. Подозреваемым оказался житель Ивановской области, 1995 года рождения.

По версии следствия, молодой человек нигде не работал и решил добывать деньги на пропитание воровством.

В октябре 2015 года он изменил внешность (перекрасил волосы) и вместе со знакомой автостопом приехал в Киров. Здесь в одном из магазинов они распечатали опросные листы, и молодой человек стал ходить по квартирам в поисках легкой добычи.

Девушка ждала его либо на улице, либо в подъезде и не догадывалась, что соучастница преступлений.

В доме на улице Володарского двери "волонтеру" открыл 78-летний мужчина. Пенсионер согласилcя поучаствовать в "соцопросе". Когда хозяин квартиры отлучился на кухню, молодой человек подошел к нему и ударил его по голове газовым ключом, отчего потерпевший упал на пол.

Обвиняемый нанес многочисленные удары по телу хозяину квартиры. После молодой человек запаниковал, бросил газовый ключ и выбежал из квартиры, ничего не взяв.

Потерпевший вызвал полицию и медиков. В тот же день обвиняемый со своей знакомой на попутках уехали обратно в Иваново.

В течение трех лет молодой человек думал, что пенсионер умер, но прийти с повинной ему не хватало смелости. В декабре 2017 года подозреваемый был задержан и доставлен в Киров.

В ходе допроса молодой человек признался в содеянном, и пояснил, что не хотел применять к людям насилие, хотел пытаться украсть деньги и ценности, отвлекая людей. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области