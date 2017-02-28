ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

03 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4549
EURO: 73.4744
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жительница Омутнинска отдала мошенникам за "чудодейственные очки" 145 тысяч рублей.

Сегодня, 11:23 | Просмотров: 90 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Жительница г. Омутнинска увидела рекламу «чудодейственных» очков.
 
Пенсионерка решила заказать их и оплатила интернет-заказ в размере 28 тысяч рублей. Вскоре на сотовый телефон женщины позвонил «сотрудник правоохранительных органов».
 
Мужчина сообщил, что пенсионерку с покупкой обманули, и ей положена «компенсация в 500 тысяч рублей». Но для получения денег пенсионерка должна была «заплатить госпошлину в сумме 145 тысяч рублей».
 
Доверчивая женщина отправила деньги срочным денежным переводом.
 
Но злоумышленник вскоре вновь перезвонил и потребовал перечислить еще 290 тысяч рублей.
 
У пенсионерки таких денег не было. За помощью она обратилась к родственникам, которые и отправили ее с заявлением в полицию.
 
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности преступника.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

17:47 03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Воспитанник "Олимпии" возглавил МХК "Капитан".

17:41 03.08.2018


Воспитанник "Олимпии" возглавил МХК "Капитан".

Семья из Зуевского района стала победителем всероссийского конкурса.

16:50 03.08.2018


Семья из Зуевского района стала победителем всероссийского конкурса.

Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.

15:35 03.08.2018


Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.

В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

15:23 03.08.2018


В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

В Кирово-Чепецке пенсионерка подожгла своего собутыльника.

15:10 03.08.2018


В Кирово-Чепецке пенсионерка подожгла своего собутыльника.

В Кирово-Чепецке сотрудник ИК-5 попался на взятке.

15:01 03.08.2018


В Кирово-Чепецке сотрудник ИК-5 попался на взятке.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кочуровском парке открылся книжный кемпинг

15:34 03.08.2018


В Кочуровском парке открылся книжный кемпинг

Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»

15:17 03.08.2018


Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»

В Гнусино открыли детскую площадку

15:13 03.08.2018


В Гнусино открыли детскую площадку

В библиотеке «Маяк» открылась «Мастерская радости»

11:42 03.08.2018


В библиотеке «Маяк» открылась «Мастерская радости»

В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

11:10 03.08.2018


В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Поверила в «выплату компенсации» и лишилась более 130 тысяч рублей.

28.02.2017


Поверила в «выплату компенсации» и лишилась более 130 тысяч рублей.

Доверчивая пенсионерка одолжила мошеннице более 100 тысяч рублей

31.08.2015


Доверчивая пенсионерка одолжила мошеннице более 100 тысяч рублей

В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 10 тысяч рублей за «спасение» сына.

27.11.2017


В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 10 тысяч рублей за «спасение» сына.

Жительница Кирова поверила в необходимость блокировки банковской карты и "подарила" мошенникам 50 тысяч рублей.

14.05.2018


Жительница Кирова поверила в необходимость блокировки банковской карты и "подарила" мошенникам 50 тысяч…

Кировская пенсионерка решила подработать сиделкой и лишилась 28 тысяч рублей.

03.07.2017


Кировская пенсионерка решила подработать сиделкой и лишилась 28 тысяч рублей.

Жительница Кильмезского района отдала мошенникам за "чудо-таблетки" более 700 тысяч рублей.

22.09.2015


Жительница Кильмезского района отдала мошенникам за "чудо-таблетки" более 700 тысяч рублей.

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

27.07.2018


В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх