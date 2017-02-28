Жительница Омутнинска отдала мошенникам за "чудодейственные очки" 145 тысяч рублей.

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Жительница г. Омутнинска увидела рекламу «чудодейственных» очков.

Пенсионерка решила заказать их и оплатила интернет-заказ в размере 28 тысяч рублей. Вскоре на сотовый телефон женщины позвонил «сотрудник правоохранительных органов».

Мужчина сообщил, что пенсионерку с покупкой обманули, и ей положена «компенсация в 500 тысяч рублей». Но для получения денег пенсионерка должна была «заплатить госпошлину в сумме 145 тысяч рублей».

Доверчивая женщина отправила деньги срочным денежным переводом.

Но злоумышленник вскоре вновь перезвонил и потребовал перечислить еще 290 тысяч рублей.

У пенсионерки таких денег не было. За помощью она обратилась к родственникам, которые и отправили ее с заявлением в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности преступника.

по информации УМВД по Кировской области