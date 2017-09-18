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Новости / Происшествия

В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

Сегодня, 14:51 | Просмотров: 290 | Версия для печати
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В отдел МВД России по Верхнекамскому району обратился житель поселка Рудничный.
 
Мужчина сообщил, что его 55-летняя супруга более суток назад ушла в лес за ягодами и не вернулась.
 
По его словам, женщина отправилась в лес ночью, чтобы не мешала мошкара, и должна была вернуться утром. Но дома ее так и не дождались.
 
Полицией были сформированы поисковые группы, которые прочесывали лесной массив.
 
Местность в районе поселка заболочена, лес пересекает много ручьев и поэтому поиски были весьма затруднены.
 
Наконец полицейские обнаружили вещи пропавшей женщины. Это означало, что поиски ведутся в правильном направлении.
 
На третий день поступила информация, что женщина нашлась. Она вышла к поселку Светлополянск, примерно в 25 километрах от родного дома. Женщина услышала шум машин, и так пропавшей удалось выйти на трассу.
 
В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
по информации УМВД по Кировской области


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