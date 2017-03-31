В Кирово-Чепецке сотрудник ИК-5 попался на взятке.

Поделиться новостью:

В отношении сотрудника исправительного учреждения города Кирово-Чепецка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, в феврале 2018 года начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-5 УФСИН России по Кировской области, получил от осужденного взятку в размере 50 тысяч рублей.

Деньги были переведены на банковскую карту. Вознаграждение предназначалось за поощрение осужденного для дальнейшего содействия в УДО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным отделом собственной безопасности УФСИН России по Кировской области при содействии сотрудников УФСБ России по Кировской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Мужчина задержан.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области