В Кирово-Чепецке пенсионерка подожгла своего собутыльника.

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ЧП произошло поздним вечером 31 июля 2018 года.

Загорелась одна из квартир в доме на проспекте Мира.

Хозяйка квартиры не пострадала. Ее гость – местный житель, 1963 года рождения, был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами. Квартира сгорела практически полностью.

Полицейские установили, что пожар произошел не случайно.

Хозяйка квартиры 1956 г.р. и ее знакомый распивали спиртное. В ходе застолья возникла ссора, в ходе которой пенсионерка подожгла газету и бросила ее на своего гостя. На мужчине вспыхнула одежда, и потушить огонь он не смог.

Пламя быстро перекинулось на мебель и распространилось далее по квартире. Женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области