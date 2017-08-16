Жителя Кирова, бросившего на морозе 3-летнего ребенка, отправят на принудительное лечение.

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Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего кировчанина, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Инцидент произошел 24 декабря 2017 года. В следственные органы СУ СКР по Кировской области из полиции поступило сообщение о том, что на улице Новой города Кирова был найден 3-летний ребенок без одежды.

В СКР было принято решение о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, 23 декабря 2017 года мать ребенка ушла на работу на дежурство. Мальчик остался дома с сожителем матери.

Вечером мужчина уложил ребенка спать, после чего к нему в гости приехал приятель. Друзья стали распивать спиртные напитки.

Когда застолье завершилось, мужчина повел себя неадекватно. Под воздействием галлюцинаций он выставил ребенка на мороз без одежды. При этом мужчина понимал, что мальчик может легко простудиться и заболеть, либо вовсе погибнуть.

Плачущего на улице ребенка нашла соседка, которая сразу же вызвала сотрудников полиции и медиков.

Экспертиза установила, что у мужчины имело место остро развившееся временное психическое расстройство в результате употребления алкоголя. Таким образом, мужчина совершил преступление, будучи в состоянии невменяемости.

В связи с этим уголовное дело было направлено в судебный участок для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины.

по информации СУ СКР по Кировской области