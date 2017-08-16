ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4975
EURO: 73.4095
Погода в городе Кирове:
утром:  +18...+20°C
днём:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жителя Кирова, бросившего на морозе 3-летнего ребенка, отправят на принудительное лечение.

Вчера, 10:11 | Просмотров: 124 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего кировчанина, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
 
Инцидент произошел 24 декабря 2017 года. В следственные органы СУ СКР по Кировской области из полиции поступило сообщение о том, что на улице Новой города Кирова был найден 3-летний ребенок без одежды.
 
В СКР было принято решение о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, 23 декабря 2017 года мать ребенка ушла на работу на дежурство. Мальчик остался дома с сожителем матери.
 
Вечером мужчина уложил ребенка спать, после чего к нему в гости приехал приятель. Друзья стали распивать спиртные напитки.
 
Когда застолье завершилось, мужчина повел себя неадекватно. Под воздействием галлюцинаций он выставил ребенка на мороз без одежды. При этом мужчина понимал, что мальчик может легко простудиться и заболеть, либо вовсе погибнуть.
 
Плачущего на улице ребенка нашла соседка, которая сразу же вызвала сотрудников полиции и медиков.
 
Экспертиза установила, что у мужчины имело место остро развившееся временное психическое расстройство в результате употребления алкоголя. Таким образом, мужчина совершил преступление, будучи в состоянии невменяемости.
 
В связи с этим уголовное дело было направлено в судебный участок для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

14:18 06.08.2018


В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

12:53 06.08.2018


В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

За выходные в Кировской области утонули три человека.

11:48 06.08.2018


За выходные в Кировской области утонули три человека.

В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

11:40 06.08.2018


В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

10:31 06.08.2018


Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

10:24 06.08.2018


Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

10:16 06.08.2018


В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

17:43 06.08.2018


Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

15:19 06.08.2018


В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

15:13 06.08.2018


У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

Кировские волонтеры встретились на пикнике

15:06 06.08.2018


Кировские волонтеры встретились на пикнике

Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

15:02 06.08.2018


Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Кирова выжил после трех ударов ножом в грудь.

16.08.2017


Житель Кирова выжил после трех ударов ножом в грудь.

В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

28.11.2017


В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

Житель Лянгасово пытался убить свою дочь и пожилую мать.

13.06.2017


Житель Лянгасово пытался убить свою дочь и пожилую мать.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

36-летнего кировчанина обвиняют в избиении 6-летнего ребенка.

09.10.2015


36-летнего кировчанина обвиняют в избиении 6-летнего ребенка.

34-летнего жителя Орловского района подозревают в убийстве.

18.12.2017


34-летнего жителя Орловского района подозревают в убийстве.

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх