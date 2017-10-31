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Новости / Происшествия

Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

Вчера, 10:31 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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В суде было установлено, что с октября 2017 года по март 2018 года мужчина систематически избивал свою сожительницу и её 10-летнего сына.
 
Помимо этого мужчина, уже ранее судимый, дважды угрожал потерпевшей причинением тяжкого вреда здоровью.
 
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого и назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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