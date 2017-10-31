Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

Поделиться новостью:

В суде было установлено, что с октября 2017 года по март 2018 года мужчина систематически избивал свою сожительницу и её 10-летнего сына.

Помимо этого мужчина, уже ранее судимый, дважды угрожал потерпевшей причинением тяжкого вреда здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого и назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области.

по информации прокуратуры Кировской области