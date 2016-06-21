За выходные в Кировской области утонули три человека.

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Одно из ЧП произошло во время рыбалки в реке Вятке у села Истобенск Оричевского района.

Семья кировчан приехала на отдых. Утром супруга готовила на берегу завтрак, а ее муж зашел в воду, чтобы ловить рыбу.

Какое-то время спустя женщина обнаружила, что супруга нигде не видно. Тело утонувшего мужчины нашли на следующий день.

Еще одна трагедия произошла в Омутнинском районе. При купании в реке Вятке у п. Песковки утонул пенсионер, 1960 года рождения.

По словам свидетелей, во время отдыха на природе пенсионер и его супруга пошли искупаться. Оба стали тонуть. Женщину успели спасти, мужчина не справился с течением и утонул. Тело было найдено спустя сутки.

В Вятскополянском районе нашли тело мужчины, который с 1 августа считался без вести пропавшим. Мужчина 1977 года рождения из дома ушел на речку и обратно не вернулся. На берегу реки полицейские обнаружили обувь мужчины.

Проводились поисковые мероприятия, «прочесывалась» река Люга, ее берега и близлежащая к поселку Усть-Люга территория. 4 августа тело мужчины было найдено в реке.

По каждому факту СУ СК России по Кировской области проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

по информации УМВД по Кировской области