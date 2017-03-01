Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

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Инцидент произошел 28 июля.

Кировчанин 1988 г.р. заснул во время отдыха в одном из баров на улице Лепсе. Его сотовый телефон лежал рядом на столе.

Этим воспользовался другой посетитель бара. Он подсел за стол к уснувшему кировчанину, незаметно забрал его сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей и ушел из бара.

В результате розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний житель областного центра.

Похищенное было у него изъято.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области