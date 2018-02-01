Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» передано в суд.

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По версии следствия, в 2012 году генеральный директор ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» и Минпромторг РФ заключили госконтракты на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по разработке технологии и организации производства двух лекарственных средств, не производимых в России и не защищенных патентами иностранных компаний на территории РФ.

В ходе их исполнения работники ОАО «ОНОПБ» сообщили гендиректору, что имеющиеся штаммы-продуценты не проявляют необходимой активности для получения субстанции, в следствии чего организовать выпуск лекарственных препаратов на основе разработанной ими технологии, невозможно.

Гендиректор дал указания подчиненным сотрудникам составлять фиктивные отчетные документы, в которых указывать заведомо недостоверные сведения об их выполнении. После чего он утвердил фиктивные отчетные документы и направил в Минпромторг России.

В ответ за "исполнение" госконтрактов на счет его компании были переведены денежные средства в размере 101 млн рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области собрали достаточную доказательственную базу, были изучены изъятые документы, штаммы-продуценты препаратов, были проведены многочисленные допросы свидетелей, обвиняемого и потерпевших.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области