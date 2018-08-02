В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.
Наркоплантацию обнаружил участковый с. Никулята Яранского района.
Один из местных жителей, 1958 года рождения, на своем огороде культивировал более 300 кустов мака.
Кроме этого, в доме владельца наркоплантации полицейские обнаружили готовую маковую солому общей массой 174 грамма. Экспертиза подтвердила: изъятая маковая солома является наркотическим средством.
В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статье 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств» и 231 УК России «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере».
Проводятся следственные действия.
по информации УМВД по Кировской области
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