В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.

Поделиться новостью:

Наркоплантацию обнаружил участковый с. Никулята Яранского района.

Один из местных жителей, 1958 года рождения, на своем огороде культивировал более 300 кустов мака.

Кроме этого, в доме владельца наркоплантации полицейские обнаружили готовую маковую солому общей массой 174 грамма. Экспертиза подтвердила: изъятая маковая солома является наркотическим средством.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статье 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств» и 231 УК России «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере».

Проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области