Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

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Жительнице областного центра, 1950 года рождения, позвонила неизвестная женщина.

Она представилась сотрудницей банка и сообщила, что с банковской картой кировчанки преступники пытаются списать деньги.

Для защиты сбережений лже-сотрудница банка предложила пенсионерке перевести деньги на абонентские номера сотовых телефонов. Доверчивая кировчанка сделала все, что ей рекомендовали.

В итоге женщина лишилась 13 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска полицейские установили, что лже-сотрудница банка, звонившая кировчанке, находится в городе Самара.

Кировские оперуполномоченные угрозыска задержали подозреваемую. У ранее судимой неработающей жительницы Самары, 1982 года рождения, были изъяты сотовые телефоны и сим-карты, с которых она совершала подобные звонки.

На период проведения следственных действий подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре она будет этапирована в Кировскую область.

Расследования продолжается. Арестованная проверяется на причастность к совершению иных аналогичных мошенничеств.

по информации УМВД по Кировской области