Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

Поделиться новостью:

Напомним, авария произошла 06.08.2018 в 17 часов.

Водитель а/м ТОЙОТА RАV 4 двигался по ул. Воровского от ул. Володарского в сторону ул. К. Маркса в левом ряду со скоростью около 40 км/ч. На перекрестке ул. Воровского и ул. К. Маркса он намеревался повернуть налево на ул. К. Маркса и продолжить движение в сторону ул. Красноармейская.

Выехав на указанный перекресток на разрешающий сигнал светофора с заранее включенным указателем левого поворота водитель остановился, чтобы пропустить движущиеся по полосе встречного движения автомобили.

По полосе встречного движения по среднему ряду подъехал автомобиль БМВ и остановился. Простояв несколько секунд, иномарка начала движение в прямом направлении, немного смещаясь влево, в результате чего БМВ столкнулась с "Тойотой".

После этого иномарка продолжила движение, развернув "Тойоту" и отбросив ее на автомобиль "Шевроле Нива", следовавший сзади в попутном направлении.

Тем временем БМВ продолжил движение в прямом направлении и совершил столкновение с а/м Приора, а/м Рено и а/м Митсубиси. Как выяснилось позже, водитель БМВ во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Как сообщили в УГИБДД по Кировской области, в отношении водителя БМВ вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Автомобилям причинены механические повреждения. Пострадавших нет.