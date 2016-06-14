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Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

Вчера, 14:06 | Просмотров: 843 | Версия для печати
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Напомним, авария произошла 06.08.2018 в 17 часов.
 
Водитель а/м ТОЙОТА RАV 4 двигался по ул. Воровского от ул. Володарского в сторону ул. К. Маркса в левом ряду со скоростью около 40 км/ч. На перекрестке ул. Воровского и ул. К. Маркса он намеревался повернуть налево на ул. К. Маркса и продолжить движение в сторону ул. Красноармейская.
 
Выехав на указанный перекресток на разрешающий сигнал светофора с заранее включенным указателем левого поворота водитель остановился, чтобы пропустить движущиеся по полосе встречного движения автомобили.
 
По полосе встречного движения по среднему ряду подъехал автомобиль БМВ и остановился. Простояв несколько секунд, иномарка начала движение в прямом направлении, немного смещаясь влево, в результате чего БМВ столкнулась с "Тойотой".
 
После этого иномарка продолжила движение, развернув "Тойоту" и отбросив ее на автомобиль "Шевроле Нива", следовавший сзади в попутном направлении.
 
Тем временем БМВ продолжил движение в прямом направлении и совершил столкновение с а/м Приора, а/м Рено и а/м Митсубиси. Как выяснилось позже, водитель БМВ во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание.
 
 
Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова. Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова. Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова. Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.
 
 
 
 
 
 
 
Как сообщили в УГИБДД по Кировской области, в отношении водителя БМВ вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Автомобилям причинены механические повреждения. Пострадавших нет.


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