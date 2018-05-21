В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

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7 августа в УМВД России по г. Кирову обратилась мама Боченкова Артема, 2010 года рождения.

Она сообщила, что ее сын около 13 часов ушел из дома по проспекту Строителей и домой не вернулся. До настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно.

Сотрудники полиции опросили родных ребенка, проверили места жительства его друзей.

Также были обследованы территории парка и гаражных кооперативов, ближайших школ, подъезды, чердаки и подвалы в ближайших домах, торговые центры и круглосуточные предприятия общественного питания.

Но поиски пока результатов не дали.

Приметы мальчика: на вид 8 лет, рост 120 см., худощавого телосложения, волосы русые короткие. Был одет в синюю кепку, синий спортивный костюм, черные сандалии.

Всех, кому известно местонахождение Артема Боченкова, просят позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильных телефонов 102).

по информации УМВД России по Кировской области