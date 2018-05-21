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В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

Вчера, 10:12 | Просмотров: 213 | Версия для печати
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7 августа в УМВД России по г. Кирову обратилась мама Боченкова Артема, 2010 года рождения.
 
Она сообщила, что ее сын около 13 часов ушел из дома по проспекту Строителей и домой не вернулся. До настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно.
 
Сотрудники полиции опросили родных ребенка, проверили места жительства его друзей.
 
Также были обследованы территории парка и гаражных кооперативов, ближайших школ, подъезды, чердаки и подвалы в ближайших домах, торговые центры и круглосуточные предприятия общественного питания.
 
Но поиски пока результатов не дали.
 
Приметы мальчика: на вид 8 лет, рост 120 см., худощавого телосложения, волосы русые короткие. Был одет в синюю кепку, синий спортивный костюм, черные сандалии.
 
Всех, кому известно местонахождение Артема Боченкова, просят позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильных телефонов 102).
 
по информации УМВД России по Кировской области


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