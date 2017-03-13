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У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

Вчера, 10:45 | Просмотров: 197 | Версия для печати
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Как пояснил пострадавший, ценные вещи и деньги пропали, когда он находился в отпуске.
 
Свой общий ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.
 
В ходе проверки выяснилось, что мужчина на время своего отсутствия оставил ключи от квартиры соседке, чтобы она присматривала за домашними животными.
 
К соседке приходил знакомый, неработающий кировчанин, 1982 г.р. и, зная, что хозяин в отъезде, похитил ключ от квартиры. Выбрав удобный момент, мужчина проник в чужую квартиру и забрал все ценное.
 
Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.
 
Еще одна квартирная кража произошла в Шабалинском районе. Пострадавшая, 1967 г.р. сообщила, что из ее дома пропали 5 тысяч рублей.
 
Выяснилось, что ключ от замка хозяйка оставляла в условленном месте рядом с дверью. Чем и воспользовался вор - неработающий житель села, 1991 г.р. Часть похищенных денег у него было изъято, часть он потратил на спиртное.
 
Ведется следствие.
 
по информации УМВД по Кировской области


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