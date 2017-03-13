У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

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Как пояснил пострадавший, ценные вещи и деньги пропали, когда он находился в отпуске.

Свой общий ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина на время своего отсутствия оставил ключи от квартиры соседке, чтобы она присматривала за домашними животными.

К соседке приходил знакомый, неработающий кировчанин, 1982 г.р. и, зная, что хозяин в отъезде, похитил ключ от квартиры. Выбрав удобный момент, мужчина проник в чужую квартиру и забрал все ценное.

Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.

Еще одна квартирная кража произошла в Шабалинском районе. Пострадавшая, 1967 г.р. сообщила, что из ее дома пропали 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что ключ от замка хозяйка оставляла в условленном месте рядом с дверью. Чем и воспользовался вор - неработающий житель села, 1991 г.р. Часть похищенных денег у него было изъято, часть он потратил на спиртное.

Ведется следствие.

по информации УМВД по Кировской области