В Кировской области уволены чиновники, подозреваемые в получении взятки.
В Кировской области организована совместная работа по предупреждению и пресечению незаконного оборота древесины.
В ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки были задержаны начальник и главный специалист лесного отдела Кильмезского лесничества.
В министерстве лесного хозяйства подписаны приказы об их освобождении от занимаемых должностей в связи с утратой доверия.
О нарушениях лесного законодательства, незаконных рубках, а также о фактах коррупционных правонарушений в области лесных отношений жители региона могут сообщить на единый федеральный номер 8-800-100-9400 или по телефону (8332) 64-34-28.
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