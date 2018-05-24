В аварии на Советском тракте пострадали 4 человека.
ДТП произошло 7 августа в 16:30 на 10-ом километре автодороги Киров-Советск.
По предварительным данным, 76-летний водитель автомобиля «Рено Логан» во время разворота не убедился в безопасности манёвра и не пропустил попутный автомобиль «Лада Икс Рэй», под управлением 38-летнего водителя.
Удар был настолько сильным, что иномарка перевернулась.
В ДТП пострадали оба водителя и две 67-летние пассажирки "Рено Логана". Все четверо были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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