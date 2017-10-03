В Кирове задержали молодого человека, залезшего "погреться" в чужой автомобиль.

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Инцидент произошел 6 августа 2018 года.

Утром 31-летний житель Кирова выглянул из окна своей квартиры на улице Павла Корчагина и увидел весьма неприятную картину.

В салоне его машины на водительском месте сидел незнакомый молодой человек. Мужчина стразу же вызвал полицию.

Первым на место ЧП прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Молодого человека задержали прямо в машине.

Он пояснил росгвардейцам, что замерз и залез в чужой автомобиль, чтобы согреться.

При проверке его документов выяснилось, что молодой человек находится в розыске по подозрению в совершении серии краж. На место ЧП была вызвана следственно-оперативная группа.

Задержанного передали сотрудникам полиции.