В Лебяжском районе двух подростков обвиняют в грабежах и угоне.

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По версии следствия, 9 марта 2018 года один из обвиняемых, 17-летний молодой человек, вместе с друзьями на автомобиле «ВАЗ-21093 возвращались из города Советск в поселок Лебяжье.

По пути следования он накинул на шею водителя буксировочную ленту и стал его душить. Очевидцы нападения помогли водителю выбраться из машины и вместе с ним выбежали из салона.

В это время напавший на водителя подросток решил покататься. Он пересел за руль автомобиля и потребовал, чтобы один из его приятелей, 15-летний подросток, сел рядом. Вдвоем они уехали на чужой машине, бросив водителя и его друга на дороге.

Последние обратились в полицию.

По данному факту было принято решение о возбуждении уголовного дела. И в ходе расследования выяснилось, что у подозреваемых подростков это уже не первый случай противоправных действий.

Зимой они пришли к дому односельчанки в поселке Лебяжье. Проникли в сарай, затем в чердачное помещение, а после - на веранду, через которую зашли в жилое помещение.

Хозяйка в это время была дома.

Подростки потребовали у женщины деньги. Пенсионерка им отказала. Тогда юные грабители провели обыск и нашли под матрасом кровати несколько пачек денежных средств на общую сумму 300 тысяч рублей. Денежные средства они поделили пополам и потратили на различные развлечения и покупку автомобилей.

После того, как деньги закончились, они снова наведались в дом уже однажды ограбленной пенсионерки. Подростки снова под тем же матрасом нашли 160 тысяч рублей. Деньги поделили поровну и потратили на свое усмотрение.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области