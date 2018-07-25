В СКР подтвердили информацию об обысках, прошедших в компании "Кировспецмонтаж" по делу "парка Победы".

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Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы, возбужденное по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в период времени с 2007 года по 2015 год неустановленные лица приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове.

Похищенное имущество они продали одной из строительных организаций города Киров. В результате муниципальному образованию «Город Киров» был причинен ущерб в размере не менее 9 миллионов рублей.

В качестве потерпевшего признано МО «Город Киров», представитель которого допрошен в рамках расследования уголовного дела, им же заявлен гражданский иск.

Также допрошены свидетели, должностные лица администрации города Кирова, принимавшие участие в принятии решения о продаже данного земельного участка.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в администрации г. Кирова, обыски по местонахождению строительной компании «Кировспецмонтаж», как у организации, являющейся право приобретателем имущества, по месту жительства руководства данной строительной компании.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области