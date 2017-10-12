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В Кирове стали чаще гореть нежилые дома

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 103 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В последнее время в социальных сетях регулярно появляется информация о пожарах в заброшенных и нежилых домах. Данные МЧС подтверждают догадки обывателей. В этом году такие дома горят в 2 раза чаще. За первые 7 месяцев прошлого года - 15 случаев, в этом году - уже 33. Каждый расселенный дом сразу же становится местом притяжения любопытных подростков или бездомных лиц и источником опасности. Как показывает время, прежде всего, пожарной.
 
Этот расселенный дом на Молодой Гвардии, как и большинство других, тоже горел. Вход сюда свободный, коммуникации, судя по звуку, отключили тоже не все. 

Только за первую половину этого года жилищные условия в Кирове улучшили 142 семьи, большинство из них по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Программа в области работает уже 5 лет и цифры впечатляют. Более 7 тысяч человек переехали из опасных для жизни домов в новое жилье. Ложкой дегтя становятся все те же аварийные дома, так как финальной точкой реализации программы является их снос. 

В Кирове стали чаще гореть нежилые домаДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правильно заложить деньги синхронно снести эти дома. Второй вариант, то, что предусмотрено градостроительным кодексом, развитие застроенных территорий, когда на конкурсе через аукцион предоставляется застройщику право на освоение территории, где есть, в том числе, и такие дома. Застройщик обязан их снести».

Однако снос домов не поспевает за темпами переселения, хотя и средства требуются не такие уж колоссальные. По разным данным стоимость сноса одного аварийного дома в Кирове варьируется от 150 до 500 тысяч рублей. Решить проблему временно, то есть заколотить окна и двери или обтянуть дом сеткой дешевле. Но, как поясняют муниципальные власти, денег все равно не хватает. Из 320 аварийных домов в Кирове полностью расселены, и готовы под снос 70. 

В Кирове стали чаще гореть нежилые домаАЛЕКСЕЙ АНФИЛАТОВ, ЗАВ. СЕКТОРОМ ЗАКУПОК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«В среднем в год сносится 10-15 объектов. Цифра зависит от объемов бюджетного финансирования. Средств не достаточно, чтобы одномоментно осуществить все мероприятия по сносу, поэтому снос осуществляется в рамках выделенных ассигнований».

Ровная и чистая площадка на Урицкого, 10а. Еще в конце прошлого года здесь стоял авариный дом, который тоже был расселен, но сроки сноса, указанные в муниципальной программе переселения, были сорваны. После вмешательства прокуратуры, пришлось найти средства и дом снести.

В Кирове стали чаще гореть нежилые домаЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г.КИРОВА:
«В ходе ранее проведенной проверки было установлено, что администрация города не организовала снос аварийных домов. В связи с чем, прокурором района был направлен иск в суд. решением Первомайского районного суда исковые требования удовлетворены, суд обязал администрацию организовать снос 7 аварийных домов до 1 июля 2018».

На месте другого аварийного дома из этого списка, на переулке Крайнем, сегодня тоже пустырь. Решение суда по этому объекту выполнено. Как рассказали в городской администрации, сейчас готовится документация для аукциона на выбор подрядчика для сноса восьми аварийных домов.


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