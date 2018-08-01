В Кирове ищут мужчину, совершившего кражу из гостиницы.
16 июня неизвестный мужчина похитил часы и банковскую карту из номера гостиницы на улице Заводской г. Кирова.
После подозреваемый снял с карты денежные средства. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб потерпевшему кировчанину на общую сумму 30500 рублей.
Камера банкомата зафиксировала приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 165-170, плотного телосложения, волосы короткие.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Информацию о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи просят сообщать по телефонам: 62-92-01, 45-24-26.
по информации УМВД по Кировской области
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