В Кирове ищут мужчину, совершившего кражу из гостиницы.

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16 июня неизвестный мужчина похитил часы и банковскую карту из номера гостиницы на улице Заводской г. Кирова.

После подозреваемый снял с карты денежные средства. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб потерпевшему кировчанину на общую сумму 30500 рублей.

Камера банкомата зафиксировала приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 165-170, плотного телосложения, волосы короткие.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Информацию о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи просят сообщать по телефонам: 62-92-01, 45-24-26.

по информации УМВД по Кировской области