В Кирове совершено нападение на таксиста.

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Водитель одной из служб такси города поздним вечером подвозил клиента на улицу Клубную.

Когда пассажир был доставлен по адресу, между ним и водителем произошел конфликт.

Молодой человек напал на таксиста, побил его и отобрал у него разменные деньги и сигареты.

Пострадавший обратился в полицию. Грабителя бойцы ППС задержали по горячим следам.

В отношении неработающего 18-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

по информации УМВД по Кировской области