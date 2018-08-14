В Кирове совершено нападение на таксиста.
Водитель одной из служб такси города поздним вечером подвозил клиента на улицу Клубную.
Когда пассажир был доставлен по адресу, между ним и водителем произошел конфликт.
Молодой человек напал на таксиста, побил его и отобрал у него разменные деньги и сигареты.
Пострадавший обратился в полицию. Грабителя бойцы ППС задержали по горячим следам.
В отношении неработающего 18-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
по информации УМВД по Кировской области
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