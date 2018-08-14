В Кирове будут судить сбытчика фальшивых денег.

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33-летний ранее судимый кировчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

По версии следствия, в 2015 году мужчина приобрел у неустановленного лица в городе Москве 15 поддельных денежных купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Кировчанин привез поддельные деньги домой и хранил у себя в офисе и в автомобиле.

В июне 2015 года мужчина сбыл фальшивые банкноты в различных торговых организациях города Кирова. После чего скрылся за пределами региона.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нововятский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

по информации УМВД по Кировской области