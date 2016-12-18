В Кирове объявили сбор средств пострадавшим от пожара на улице Блюхера.

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Пожар произошел 15 августа 2018 года.

Около 9 часов утра загорелся 2-этажный жилой дом на ул. Блюхера, 59.

Несколько лет назад дом был признан ветхим, и его должны были расселить еще в 2016 году.

Две семьи переехали в маневренный фонд. Еще две семьи (6 человек, в том числе 1 ребёнок) отказались от переезда и продолжали жить в ветхом строении.

В результате пожара люди не пострадали. Но квартиры выгорели полностью, огонь уничтожил всю мебель и вещи.

На месте ЧП побывали руководители ТУ по Ленинскому району. Специалисты теруправления уже перевезли семью из 4 человек в квартиру маневренного фонда на ул. Потребкооперации.

Ещё 2 человека разместятся у родственников.

Ленинским теруправлением объявлен сбор средств и другой материальной помощи пострадавшим.

Каждый, кто готов откликнуться и помочь, может принести вещи в ЦМА Ленинского района по адресу: ул.Горького, 27, с 15-00 до 17-00.

Необходимы: одежда (женская – размер 48-52, для мальчика – рост 140), обувь (женская – размер 37-39, для мальчика – 35), посуда, предметы быта, мебель, постельное бельё, бытовая химия, канцелярские товары, школьные принадлежности. Кроме того, нужна синяя школьная форма для мальчика (рост 140 см).

Справки по телефону 8-953-693-3403.

фото vk.com