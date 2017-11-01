В городе Советске росгвардейцы нашли пропавшего ребенка.
Днем в местный отдел полиции обратились родители, которые были обеспокоены пропажей сына.
Мальчик 2010 года рождения несколько часов назад ушел погулять и домой не вернулся.
Дежурный передал ориентировку всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.
Спустя 15 минут группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Михаила Кузьминых и старшего сержанта Анатолия Ускова заметила на улице Карла Маркса подходящего по приметам мальчика.
Выяснилось, что ребенок с большим интересом наблюдал за свадьбой и не заметил, что прошло много времени с момента его ухода из дома.
Найденный мальчик вскоре был передан родителям.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.