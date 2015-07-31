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С начала года в ДТП пострадали 174 жителя Кирова

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 80 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове ежедневно совершаются ДТП. С начала года произошло уже более 800 аварий, в которых пострадали 174 человека и 8 погибло. 

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя КироваИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в Лянгасово произошло столкновение автомобилей нива-шевроле и "девятки". И судя по всему, один из водителей находится в состоянии какого-то опьянения. Наркотического или алкогольного, установят медики. Правда, водитель пока от освидетельствования отказался».

Приехавшие на место ДТП, сотрудники госавтоинспекции опросили водителя «Нивы», настал черёд поговорить с водителем «девятки». Но беседа никак не клеилась. 

- Давайте, я сейчас выпивший. Завтра протрезвею, с адвокатом ознакомлюсь. 

Наши попытки выяснить у водителя "девятки" обстоятельства происшествия - также успехом не увенчались. Правда, в разговоре участник ДТП настаивал, что накануне не брал ни капли спиртного в рот. 

- Я трезвый абсолютно.
- А что произошло?
- Ситуация дорожная. 

У водителя "девятки" с собой ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. Как он заверил всех присутствующих, прав на управление машиной у него вообще никогда и не было, а подобные аварии для него дело житейское, поскольку попадает он в них не в первый раз. 

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя КироваАРТЁМ СЛАУТИН, ИНСПЕКТОР ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На вид признаки опьянения налицо. Откажется - будет ответственность по статье». 

Диалог с водителем «Нивы» получился более продуктивным. Молодой человек рассказал, как притормозил перед экскаватором, который медленно ехал прямо перед ним.

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя КироваАЛЕКСЕЙ ЗАПОЛЬСКИХ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ЛЯНГАСОВО:
«В заднее зеркало увидел "девятку", летящую в меня. водитель не собирался тормозить и соответственно въехал в меня». 

Сегодня сотрудникам ГАИ повезло, никто не собирался покидать место происшествия. Так бывает не всегда. С начала года в Кирове произошло 174 аварий, в которых один из участников попытался скрыться. 

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя КироваАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За уезд с ДТП водителю грозит либо лишение прав управления на срок от 12 до 18 месяцев , либо административный арест до 15 суток. Также ГАИ напоминает о недопустимости управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За это грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет». 

Кстати, даже если водитель попытается скрыться с места ДТП, найти машину потом не так и сложно. Записи с видеорегистратов, камер видеонаблюдения, показания свидетелей не оставляют таким "бегунам" никакого шанса уйти от ответственности. 


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