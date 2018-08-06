В Омутнинске установили личность мужчины, утонувшего в реке.

Поделиться новостью:

Тело неизвестного мужчины было обнаружено 13 августа на окраине города Омутнинска в реке Омутная.

Эксперты установили, что причиной смерти оказалось утопление.

В результате проведенных мероприятий полицейским удалось установить личность мужчины. Им оказался безработный житель районного центра, 1978 года рождения.

Нашелся свидетель, который рассказал, что видел своего знакомого незадолго до ЧП на улице. Мужчина сказал, что идет купаться.

Добавим, что за прошедшие сутки в Кировской области было зарегистрировано еще одно происшествие на водоеме.

В пруду села Михайловского Тужинского района был обнаружен труп пенсионера, 1953 года рождения. Обстоятельства и причина смерти в настоящее время устанавливаются, известно, что у погибшего было заболевание сердца.

по информации УМВД по Кировской области