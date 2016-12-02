В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в краже из бара.

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12 августа в полицию обратился 35-летний кировчанин.

Мужчина сообщил, что у него похищена сумка с деньгами. В ней были 30 тысяч рублей и сотовый телефоном.

Как пояснил потерпевший, ночью он отдыхал в баре на улице Воровского и отвлекся. Этим воспользовался неустановленный мужчина и похитил черную сумку.

Полицейские установили приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 165-170см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в темные брюки, коричневую рубашку с короткими рукавами.

Если вам известна личность данного мужчины, сообщите в полицию по телефонам: 8-922-929-8612, 8-982-387-7713.

Герою с фото рекомендуют прийти в полицию и дать показания о случившемся в ту ночь.

по информации УМВД по Кировской области