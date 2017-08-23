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Бывшего директора "Титаника" обвиняют в развращении пяти детей.

Сегодня, 12:48 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении кировчанина, обвиняемого в растлении и изнасиловании несовершеннолетних.
 
По версии следствия, в июле 2017 года 69-летний кировчанин в помещении ЦО «Титаник», неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек возрастом от 12 до 14 лет.
 
В сентябре мужчина совершил изнасилование 14-летней девочки.
 
С детьми директор центра отдыха знакомился на пляже или на улице и предлагал заработать денег. Подростки подрабатывали в данном центре отдыха, за что получали символическую плату.
 
В общей сложности обвиняемым было совершено 11 эпизодов преступлений в отношении пяти детей. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал, пояснив, что девочки его оговаривают.
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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