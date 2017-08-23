Бывшего директора "Титаника" обвиняют в развращении пяти детей.

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Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении кировчанина, обвиняемого в растлении и изнасиловании несовершеннолетних.

По версии следствия, в июле 2017 года 69-летний кировчанин в помещении ЦО «Титаник», неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек возрастом от 12 до 14 лет.

В сентябре мужчина совершил изнасилование 14-летней девочки.

С детьми директор центра отдыха знакомился на пляже или на улице и предлагал заработать денег. Подростки подрабатывали в данном центре отдыха, за что получали символическую плату.

В общей сложности обвиняемым было совершено 11 эпизодов преступлений в отношении пяти детей. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал, пояснив, что девочки его оговаривают.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области