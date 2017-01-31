17-летний житель с. Курчум подозревается в серии краж из домов односельчан.

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По версии следствия, в начале августа 17-летний молодой человек проник в квартиру своей односельчанки, когда ее не было дома.

Добычей вора стали 25 тысяч рублей, лежавшие на холодильнике.

Спустя не сколько дней, будучи уже под следствием, подросток вновь проник в дом к своей односельчанке. На этот раз были похищены бутылка коньяка, бутылка домашнего вина и продукты питания. Хозяйке квартиры был причинен ущерб в размере около 600 рублей.

На следующий день молодой человек проник в дом мужчины в соседней деревне Горбуново. Из дома потерпевшего были похищены 2 тысячи рублей, машинка для стрижки волос, брюки, сорочка и кофта, банка маринованных огурцов и коробка вина.

В настоящее время по всем фактам краж следователями СУ СК России по Кировской области расследуются уголовные дела.

Известно, что подросток характеризуется отрицательно, состоит на профилактических учетах.