В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

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Страшная авария произошла 17 августа в 14 часов 40 минут в Кирово-Чепецком районе.

На 26 километре автодороги Киров-Советск, по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло лобовое столкновение с автомобилем «Форд-Транзит».

В результате происшествия три человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован. Легковой автомобиль от удара превратился в груду металла.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших и пострадавшего.

по информации УГИБДД по Кировской области