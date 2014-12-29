В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.
Страшная авария произошла 17 августа в 14 часов 40 минут в Кирово-Чепецком районе.
На 26 километре автодороги Киров-Советск, по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения.
Здесь произошло лобовое столкновение с автомобилем «Форд-Транзит».
В результате происшествия три человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован. Легковой автомобиль от удара превратился в груду металла.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших и пострадавшего.
по информации УГИБДД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.