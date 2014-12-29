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Новости / Происшествия

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

Сегодня, 17:14 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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Страшная авария произошла 17 августа в 14 часов 40 минут в Кирово-Чепецком районе.
 
На 26 километре автодороги Киров-Советск, по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения.
 
Здесь произошло лобовое столкновение с автомобилем «Форд-Транзит».
 
В результате происшествия три человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован. Легковой автомобиль от удара превратился в груду металла.
 
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших и пострадавшего.
 
по информации УГИБДД по Кировской области
 
В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека. В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека. В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека. В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека. В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.


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