В Кирове ищут подозреваемого в краже с банковской карты.

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В полицию обратился кировчанин с заявлением о том, что с его банковской карты неизвестный похитил более 14 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что отдыхал на территории пляжа в поселке Гнусино города Кирова, и там обнаружил пропажу своей банковской карты.

Судя по сообщениям мобильного банка, похититель снял со счета его денежные средства.

Если вам известна личность мужчины с фото, сообщите по телефонам: 8-922-929-8612, 8-982-387-7713.

Герою с фото рекомендуют прийти в полицию и дать показания.