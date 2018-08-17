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Новости / Происшествия

В Кирове ищут подозреваемого в краже с банковской карты.

Сегодня, 10:55 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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В полицию обратился кировчанин с заявлением о том, что с его банковской карты неизвестный похитил более 14 тысяч рублей.
 
Мужчина пояснил, что отдыхал на территории пляжа в поселке Гнусино города Кирова, и там обнаружил пропажу своей банковской карты.
 
Судя по сообщениям мобильного банка, похититель снял со счета его денежные средства.
 
Если вам известна личность мужчины с фото, сообщите по телефонам: 8-922-929-8612, 8-982-387-7713.
 
Герою с фото рекомендуют прийти в полицию и дать показания.


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