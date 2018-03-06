Кировчанин купил "щенка в мешке".

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Житель областного центра стал очередной жертвой дистанционных мошенников.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже щенка мопса. Кировчанин созвонился с «продавцом» и перевел за щенка 7 тысяч рублей.

За покупкой нужно было ехать в Богородский район. Но когда мужчина приехал по указаннмоу адресу, выяснилось, что такого дома и такой улицы не существует. А лже-продавец уже был не доступен для звонков.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение мошенника.

по информации УМВД по Кировской области