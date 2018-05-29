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В Кирове вынесли приговор поставщикам немаркированного алкоголя.

Сегодня, 12:14 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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В суде было установлено, что с 2014 по 2016 годы осуждённые приобрели в разных регионах и привезли на продажу в город Киров алкогольную и спиртосодержащую немаркированную продукцию известных торговых марок.
 
В общей сложности груз составил более 10 тыс. бутылок.
 
Но сбыть товар сомнительного происхождения осужденные не успели. Их действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Кировской области.
 
Всего сотрудниками полиции было обнаружено алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 2 млн. рублей. Правообладателям известных торговых марок был причинен материальный ущерб на сумму более 3 млн. рублей.
 
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 и 2 года со штрафом в размере 50 и 250 тыс. рублей соответственно. Не согласившись с осуждением, О. и Т. обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы отклонены, приговор оставлен в законной силе. Отбывать основное наказание осуждённые будут в колонии общего режима.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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