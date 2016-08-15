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Необычное ДТП на Щорса: Renault "запрыгнул" на Kia.

Сегодня, 12:23 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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ДТП произошло вечером 19 августа.
 
На перекрёстке улиц Производственной и Щорса 21-летний водитель Renault наехал на Kia Rio и завис на иномарке.
 
По словам очевидцев, одной из причин аварии могла стать яма на дороге, в которую заехал Renault.
 
Причины ДТП устанавливаются. Авария обошлась без пострадавших.
 
Всего сотрудники Госавтоинспекции г. Кирова за прошедшие три дня пресекли 610 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 17 нарушений ПДД со стороны пешеходов, 66 нарушений правил тонирования автостекол.
 
Задержано 16 нетрезвых водителей.
 
За прошедшие три дня в г. Кирове произошло 11 ДТП, в которых 17 человек получили травмы.
 
На дорогах районов области в 5 ДТП 3 человека погибли и 6 получили травмы, в том числе один ребенок.
 
фото vk.com/ky43_ubezhishe


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