Необычное ДТП на Щорса: Renault "запрыгнул" на Kia.

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ДТП произошло вечером 19 августа.

На перекрёстке улиц Производственной и Щорса 21-летний водитель Renault наехал на Kia Rio и завис на иномарке.

По словам очевидцев, одной из причин аварии могла стать яма на дороге, в которую заехал Renault.

Причины ДТП устанавливаются. Авария обошлась без пострадавших.

Всего сотрудники Госавтоинспекции г. Кирова за прошедшие три дня пресекли 610 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 17 нарушений ПДД со стороны пешеходов, 66 нарушений правил тонирования автостекол.

Задержано 16 нетрезвых водителей.

За прошедшие три дня в г. Кирове произошло 11 ДТП, в которых 17 человек получили травмы.

На дорогах районов области в 5 ДТП 3 человека погибли и 6 получили травмы, в том числе один ребенок.

фото vk.com/ky43_ubezhishe