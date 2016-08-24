В Малмыжском районе задержали угонщиков грузовика и трактора.

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Во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили «ГАЗ-53», который ехал через поле.

При проверке оказалось, что за рулем находится житель с. Старая Тушка, 1970 г.р., который был лишен водительских прав. Также выяснилось, что грузовик был угнан из местного сельхозкооператива.

В то время, как сотрудники ГИБДД проверяли водителя грузовика, к ним на тракторе подъехал приятель задержанного. Госавтоинспекторы проверили и его. Оказалось, что приятель 1974 г.р. также был лишен водительских прав. А трактор МТЗ-80 тоже находился в угоне.

Выяснилось, что водитель грузовика вез для друзей спиртное. Но поскольку его долго не было, приятель решил поехать и проверить, куда "гонец" запропастился.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении приятелей-угонщиков уголовных дел по статьям 166 УК России «Угон» и 264.1 УК России «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

по информации УМВД по Кировской области