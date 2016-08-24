ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

21 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.1783
EURO: 77.3491
Погода в городе Кирове:
днём:  +23...+25°C
вечером:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Малмыжском районе задержали угонщиков грузовика и трактора.

Вчера, 16:05 | Просмотров: 138 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили «ГАЗ-53», который ехал через поле.
 
При проверке оказалось, что за рулем находится житель с. Старая Тушка, 1970 г.р., который был лишен водительских прав. Также выяснилось, что грузовик был угнан из местного сельхозкооператива.
 
В то время, как сотрудники ГИБДД проверяли водителя грузовика, к ним на тракторе подъехал приятель задержанного. Госавтоинспекторы проверили и его. Оказалось, что приятель 1974 г.р. также был лишен водительских прав. А трактор МТЗ-80 тоже находился в угоне.
 
Выяснилось, что водитель грузовика вез для друзей спиртное. Но поскольку его долго не было, приятель решил поехать и проверить, куда "гонец" запропастился.
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении приятелей-угонщиков уголовных дел по статьям 166 УК России «Угон» и 264.1 УК России «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Мастера обслуживающей организации оштрафовали за лед, упавший с крыши на ребенка.

12:59 21.08.2018


Мастера обслуживающей организации оштрафовали за лед, упавший с крыши на ребенка.

В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.

12:48 21.08.2018


В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.

В Кировской области обнаружили три лесных пожара.

12:22 21.08.2018


В Кировской области обнаружили три лесных пожара.

В Арбажском районе на средства резервного фонда правительства отремонтируют детский сад.

11:46 21.08.2018


В Арбажском районе на средства резервного фонда правительства отремонтируют детский сад.

В Омутнинском районе нашли пропавшего без вести грибника.

10:37 21.08.2018


В Омутнинском районе нашли пропавшего без вести грибника.

22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

10:17 21.08.2018


22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

10:01 21.08.2018


В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

Все новости

Вести. Кировская область

Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

11:51 21.08.2018


Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

10:48 21.08.2018


Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

В Кирове прошел фестиваль молодежных увлечений «AiO»

18:13 20.08.2018


В Кирове прошел фестиваль молодежных увлечений «AiO»

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

18:10 20.08.2018


В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

В Слободском встретились исследователи истории 311-й стрелковой дивизии

18:07 20.08.2018


В Слободском встретились исследователи истории 311-й стрелковой дивизии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Советского района за ночь угнал два грузовика.

24.08.2016


Житель Советского района за ночь угнал два грузовика.

Хозяин машины еще не знал об угоне, а угонщика уже задержали

15.11.2016


Хозяин машины еще не знал об угоне, а угонщика уже задержали

Пьяный чепчанин угнал микроавтобус и устроил несколько аварий

21.10.2015


Пьяный чепчанин угнал микроавтобус и устроил несколько аварий

Кировчанин дважды попался за рулем в алкогольном опьянении

03.03.2017


Кировчанин дважды попался за рулем в алкогольном опьянении

Кировчанин "подарил" мошенникам 55 тысяч рублей за восстановление водительских прав.

24.05.2018


Кировчанин "подарил" мошенникам 55 тысяч рублей за восстановление водительских прав.

Кировские полицейские нашли сбежавшего угонщика в Ижевске

15.02.2017


Кировские полицейские нашли сбежавшего угонщика в Ижевске

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх