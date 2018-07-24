В Кировской области обнаружили три лесных пожара.

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Лесничие «Кировлесцентра» обнаружили три лесных пожара в Вятскополянском, Дубровском и Куменском лесничествах.

Возгорания были ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. Их вероятной причиной стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Кировской области зафиксировали и потушили 27 лесных пожаров общей площадью 12,343 гектаров.

Ущерб, причиненный лесными пожарами, составил 285,2 тысячи рублей. В 6 случаях возбуждены уголовные дела по статье 261 УК РФ.

О фактах возникновения лесных пожаров и иных предполагаемых нарушениях лесного законодательства можно круглосуточно сообщать в Региональную диспетчерскую службу «Лесоохраны» по телефонам: (8332) 64-34-28, 8-800-100-94-00 (бесплатный номер), а также через геоинформационный ресурс «ГИС Лес» или мобильное приложение «АРМ лесничий».