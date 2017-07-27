В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.

Поделиться новостью:

Нападение было совершено на владельцев магазина на улице Коковихина районного центра.

Когда полиция прибыла на место происшествия, оба хозяина магазина, 1970 и 1961 годов рождения, были связаны скотчем и избиты.

Пострадавшие рассказали, что после закрытия торговой точки в помещение зашел молодой человек и попросил продать ему обувь. Один из предпринимателей ушел на склад.

В это время в магазин вошли еще двое мужчин, один был в маске. Они напали на второго хозяина торговой точки, стали избивать и требовать деньги. Затем грабители избили и другого владельца магазина и стали требовать 3 млн рублей.

Такой суммы в магазине не оказалось. Грабители забрали 190 тысяч рублей из кассы и скрылись.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые приехали в Омутнинск за день до нападения и дожидались закрытия магазина в соседнем кафе. Все трое оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья.

Полицейским удалось установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Грабители заранее заказали такси и направились в сторону Перми. По ориентировке машина была задержана в Сивинском районе Пермского края.

После чего подозреваемых - молодых людей 1990, 1997, 1999 годов рождения - доставили в Омутнинск. Похищенные деньги полицейские у мужчин изъяли.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым на период расследования меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

по информации УМВД по Кировской области