В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.
Нападение было совершено на владельцев магазина на улице Коковихина районного центра.
Когда полиция прибыла на место происшествия, оба хозяина магазина, 1970 и 1961 годов рождения, были связаны скотчем и избиты.
Пострадавшие рассказали, что после закрытия торговой точки в помещение зашел молодой человек и попросил продать ему обувь. Один из предпринимателей ушел на склад.
В это время в магазин вошли еще двое мужчин, один был в маске. Они напали на второго хозяина торговой точки, стали избивать и требовать деньги. Затем грабители избили и другого владельца магазина и стали требовать 3 млн рублей.
Такой суммы в магазине не оказалось. Грабители забрали 190 тысяч рублей из кассы и скрылись.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые приехали в Омутнинск за день до нападения и дожидались закрытия магазина в соседнем кафе. Все трое оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья.
Полицейским удалось установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Грабители заранее заказали такси и направились в сторону Перми. По ориентировке машина была задержана в Сивинском районе Пермского края.
После чего подозреваемых - молодых людей 1990, 1997, 1999 годов рождения - доставили в Омутнинск. Похищенные деньги полицейские у мужчин изъяли.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым на период расследования меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
по информации УМВД по Кировской области
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