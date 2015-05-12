Мастера обслуживающей организации оштрафовали за лед, упавший с крыши на ребенка.

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ЧП произошло 14 марта 2018 года на улице Карла Либкнехта г. Кирова.

На 9-летнего мальчика с козырька балкона на 5 этаже упала масса снега и льда. Мальчик был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что «Управляющая компания Октябрьского района» заключила с обслуживающей организацией договор на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, включая услуги по надлежащей очистке от снега и наледи козырьков балконов.

Мастер данной организации не организовала работу по установке ограждения места возможного схода снега и аншлагов, предупреждающих о возможной опасности.

Так как обвиняемая впервые совершила преступление небольшой тяжести, в полном объеме возместила стороне потерпевших причиненный ущерб, сторона потерпевших приняла извинения, и следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного преследования в отношении мастера обслуживающей организации и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил женщине штраф в размере 25 тысяч рублей.

по информации СУ СКР по Кировской области