В Нолинском районе фура врезалась в иномарку.
ДТП произошло днем 20 августа.
На 115-ом километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, по предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля "Камаз" на скользкой дороге не справился с управлением на повороте и врезался в Renault Logan.
Грузовик от удара перевернулся.
В результате ДТП водитель Renault получил травмы. Его пассажирка госпитализирована.
Обстоятельства аварии уточняются.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.