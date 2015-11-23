В Нолинском районе фура врезалась в иномарку.

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ДТП произошло днем 20 августа.

На 115-ом километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, по предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля "Камаз" на скользкой дороге не справился с управлением на повороте и врезался в Renault Logan.

Грузовик от удара перевернулся.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы. Его пассажирка госпитализирована.

Обстоятельства аварии уточняются.