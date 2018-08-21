СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

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По факту обнаружения тела пропавшего без вести мужчины в лесополосе в Омутнинском районе началась доследственная проверка.

Напомним, мужчина 1988 года рождения пропал без вести 19 августа. Ранним утром он уехал на машине в лес за грибами и домой не вернулся.

Его тело было найдено спустя двое суток в лесном массиве в районе деревни Ежово.

В СКР сообщили подробности ЧП. Выяснилось, что у пропавшего грибника были изранены руки и голова. Судя по ранам, мужчина стал жертвой дикого зверя, скорее всего - медведя.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области